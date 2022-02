Sportegolando

EUFORIA «Essere qui per me è veramente frutto di piacere ed euforia. Conosco l’amore di questa piazza ed essere stato scelto per essere l’allenatore della Salernitana per me è motivo di grande orgoglio. Ho trovato un gruppo di ragazzi seri, con grande predisposizione al lavoro. D’ora in poi proveremo a fare qualcosa di diverso per raggiungere risultati diversi rispetto a quelli ottenuti finora. La classifica è chiara, non abbiamo molto tempo, quindi proveremo a condensare idee e principi di gioco nella maniera più rapida possibile. Impegno, abnegazione e idee di gioco non dovranno mai mancare e speriamo di adottarli già a partire da sabato sera».

Davide Nicola riparte da Salerno

AL 200% «Se ho guardato l’Italia agli Europei? Sinceramente poco, mi fa male guardarla. Mi manca ,tanto ma me ne faccio una ragione. Se questa squadra ha vinto gli Europei senza di me è perché se l’è guadagnato al 200%. Penso che di sicuro se io fossi stato bene e avessi giocato questo Europeo con la squadra, magari avremmo vinto più facilmente. Con Mancini qualche volta parliamo e mi dice di lavorare. Ma cosa succede se Balotelli torna in Nazionale e l’Italia non va al Mondiale? Non voglio essere il capro espiatorio. Voglio tornare in Nazionale perché la gente è felice che io possa dare una mano».

Mario Balotelli non aspetta altro che una chiamata