Sportegolando

SOLDI «Io, se fossi stato in lui, ci avrei pensato due volte: secondo me è troppo giovane per pensare ai soldi, andare a fare la panchina, dimenticato al Paris Saint-Germain. Io sarei rimasto al Milan» Abel Balbo non condivide i calciatori di oggi

CRESCITA «Noi oggi non possiamo acquistare i giovani migliori. Dobbiamo costruirceli in casa, investendo sul settore giovanile, e qualcuno andare a prendercelo fuori. E fidelizzare i calciatori di esperienza. Bisogna ricreare quella stessa idea lì di Sampdoria. Se viene percepita come un punto d’arrivo, una tappa di un percorso di crescita e non di trading, magari ci credono. In cinque o sei anni la Samp di Mantovani vinse lo scudetto. Non dico che la Samp può puntare allo scudetto, ma potrebbe diventare come l’Atalanta» Marco Lanna, presidente della Sampdoria, sul futuro

ESEMPIO «Pensavamo che sarebbe stato un bene per i più giovani. Però se a fine partita corri negli spogliatoi senza applaudire i tifosi per il loro supporto, dai il cattivo esempio. Perché i ragazzi dovrebbero ascoltare qualcuno che si comporta in quel modo? Cristiano ha iniziato benissimo ma adesso ha smesso di essere un pericolo ed è da lì che deriva la sua frustrazione. È un giocatore egoista: Ronaldo si preoccupa solo di Ronaldo e se non segna non è contento. Si dovrebbe parlare di tutti, non solo di lui» Paul Ince, ex capitano dello United, boccia CR7