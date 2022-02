Sportegolando

TROFEO «Ho già vinto un trofeo in appena sei mesi. Voglio vincere la Coppa Italia, ma la Champions è un sogno: vediamo cosa succede. Dobbiamo restare uniti e fare bene» Hakan Calhanoglu si fa benvolere dai suoi ex tifosi

IMPORTANTE «Il Psg mi seguiva da diverso tempo. Mi hanno fatto sentire importante ogni volta che mi contattavano. Ho scelto di venire a Parigi perché è un ambiente incredibile. C’è una squadra straordinaria e grandi ambizioni. Sono state queste le motivazioni che mi hanno spinto ad accettare. Anche quando si trovava ancora qui al Psg, Gigi mi parlava di questa squadra. Lo ha fatto sempre nel migliore dei modi. Mi spiegava la sua storia, di come era la città e tutto questo mi ha reso la scelta ancor più facile» Gigio Donnarumma spiega ancora una volta perché ha scelto Parigi

IDEE «Sono stato a Roma, ho parlato con i tifosi che ce l’avevano con tutti, tranne che con Mourinho. Questo perché lui è molto bravo a far passare ciò che lui vuole ed è molto credibile agli occhi dei semplici tifosi. Poi arriviamo noi e diciamo: caro Mou, ti lamenti che la squadra non è buona, i giocatori non sono buoni, non sei da quarto posto. Ma tu vuoi dirmi che strada vuoi prendere? Vedo allenatori che hanno idee, che magari non condivido ma pur sempre idee. Non è il caso di Mourinho, che prende oltre 7 milioni mentre c’è gente come De Zerbi che è stata mandata in Ucraina» Antonio Cassano mette nel mirino la gestione di Mourinho alla Roma