Sportegolando

NUMERO UNO «Donnarumma è il migliore in Italia e in Europa. Non penso abbia eguali: per età, fisico, per come sta tra i pali. Ha tutto per essere il numero uno per tanto tempo. Al Psg l’allenatore sta sbagliando» Gianluca Pagliuca giudica il passato tra i pali del Milan

RITMO «Siamo partiti bene, poi il break per l’infortunio dell’arbitro ci ha come rotto il ritmo e dopo è arrivato l’infortunio di Lovato che ha sicuramente scombussolato i piani. A quel punto il primo tempo è stato complicato ed è andata bene averlo chiuso sotto di un solo gol. All’intervallo ero parecchio arrabbiato per come ci siamo disuniti, nella ripresa è stato quasi un nostro monologo, abbiamo gestito bene i cambi e credo che il pareggio sia meritato, forse qualcosa in più per noi non sarebbe stato uno scandalo, alla luce dell’occasione per Pavoletti» Walter Mazzarri ha trovato una nuova scusa

DIMENSIONI «Il calcio italiano non si rende conto che siamo in un momento difficile? Il calcio italiano è una grande impresa, una delle più importanti nel nostro Paese. Allo stesso modo c’è una ricerca continua della massimizzazione del risultato sportivo. Poi c’è la dimensione sociale, della partecipazione e della cultura. Tante dimensioni che fanno del nostro sport un’eccellenza del nostro Paese. Noi dobbiamo riuscire a mixare nel migliore dei modi tutte queste cose» La ricetta di Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per salvare i club