Sportegolando

ALIENO «Messi per me è il Nano. Io sono il Fideo. A lui piace essere trattato come tutti gli altri. Se lo tratti per quello che è, cioè un alieno, lo metti in una situazione che non gli piace troppo»

Di Maria racconta un’amicizia fuori e dentro il campo

ALIBI «Mourinho è bravo a dirottare l’attenzione, ogni volta parla degli arbitri. Così concede alibi ai propri giocatori e la piazza lo idolatra: il pubblico ancora ci crede e non sa che Mourinho è arrivato lì con tre esoneri uno dietro l’altro, dimostrando di non essere quello di una volta. Lui in questo momento vuole dirottare l’attenzione di tutti verso altro che non c’entra nulla con il calcio. La Roma ha preso delle batoste non indifferenti. Se vediamo la classifica con Fonseca, era molto meglio a livello di punti e di gioco»

Luciano Moggi e la crisi della Roma

MALEDIZIONE «Non vinciamo un titolo o una coppa dal 2017? Vero, ma penso penso che qualcuno ci abbia lanciato una maledizione o qualcosa del genere. La verità è che non so cosa sta succedendo, davvero non lo so. La gente me lo chiede continuamente. E ne parliamo con i compagni di squadra. E ci diciamo che non sappiamo cosa stia succedendo. Avremmo dovuto lottare per più trofei, per titoli più importanti. Ma non so perché questa squadra non funziona come dovrebbe»

La strana teoria di David De Gea, portiere dello United