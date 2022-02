Sportegolando

FIGATA «È una figata come situazione, ci ha fatto vivere una settimana con il sorriso, lo abbiamo tenuto anche la notte. Le grandi squadre odiano perdere. Noi li rispettiamo ma… » Luciano Spalletti è pronto per un nuovo esame

SPAZIO «Cosa non è andato con Allegri? Non lo so, sono sincero. A volte succede così nel calcio, ho trovato meno spazio e non sono riuscito a fare quel che ho dentro di me. La vita continua, ho avuto tanti bei momenti soprattutto se penso al finale della scorsa stagione. Ho finito benissimo, con la vittoria in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Alla Juventus è andata così, ora gioco al Tottenham e sono molto contento. Il primo giorno ho visto il loro allenamento e mi ha stupito» Dejan Kulusevski è felice per la sua nuova avventura

BUSINESS «So che sarò per sei mesi all’Inter in prestito e poi con obbligo di riscatto sarò tutto interista. In Italia questa formula è la normalità visto che i club si dividono i costi. Sono convinto che come persona non posso valere così tanti soldi. Come Robin Gosens, non posso dire di valere 25 milioni di euro e che un’altra persona vale meno di me. È il business e in questo contesto ho un certo valore come giocatore. Sono un giocatore della nazionale e credo di aver avuto prestazioni eccezionali negli ultimi due anni» Dal nerazzurro dell’Atalanta a quello dell’Inter, ecco Gosens