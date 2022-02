Sportegolando

TRENI «Quando ho ricevuto la chiamata, non ci ho pensato un attimo a dire sì: ho fatto le valigie e mi sono messo in viaggio. In futuro vivrò a Toronto ma treni come questo vanno presi al volo»

Sebastian Giovinco torna in Serie A con la Samp

DA ZERO «Per essere un leader devi prepararti. Quando mi hanno detto che sarei diventato vicepresidente dell’Inter ero felice ma allo stesso tempo sapevo che era una grande responsabilità. Stavo partendo da zero. Per questo mi sono iscritto all’Università, sono tornato a studiare. Non puoi fingere di essere un buon leader perché sei stato un grande calciatore. Volevo essere un leader con una visione a 360 gradi. E sono andata all’Università Bocconi per studiare Sport Management»

Javier Zanetti prende molto sul serio il suo ruolo

AIUTO «Dieci anni fa, non si poteva entrare in uno spogliatoio e dire: “Ho problemi con l’alcol, ho problemi mentali”. Semplicemente non si poteva. Possono essere state le ragazze, o guidare da ubriaco, tutte cose che ho fatto. Avrei potuto uccidere qualcuno o morire io stesso. Stavo davvero attraversando un brutto momento. Sapevo che avevo bisogno di aiuto. Un giorno attraversavo la strada con una bottiglia di sidro. Il mio allenatore Colin Harvey mi dice: “Sei il più grande talento che abbia mai visto, non sprecarlo”»

Wayne Rooney è un alcolista pentito