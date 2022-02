Sportegolando

TEMPO «Ho ancora un anno e mezzo di contratto, che è moltissimo tempo specialmente considerando quanti allenatori perdono il posto. Ecco perché penso solo alla prossima partita» Pep Guardiola almeno per ora non pensa di spostarsi

FIGLIO «Zamparini lo ricorderò sempre per come mi ha trattato lui dal momento che sono arrivato in città, mi ha sempre trattato come un figlio. Ricordo il primo giorno che arrivai nel ritiro in Austria, mi portò in un centro commerciale a comprare un paio di scarpe da calcio perché voleva che io giocassi subito, quello stesso giorno. Sono convinto che questi sono gesti che non tutti i presidenti fanno con i giocatori, lui mi ha fatto salire in macchina, mi ha portato lì e mi ha fatto scegliere quello che volevo. Mi ha fatto sentire a casa, specie nei primi mesi che non sono stati facili per me» Javier Pastore ricorda il suo primo presidente in Italia

TESTA BASSA «Sono un super fan della NFL e di Tom Brady. Vedere la sua storia, di come tutti dubitassero di lui all’inizio e di come nessuno si aspettasse qualcosa dalla sua carriera, mi fa pensare a me stesso. Ha tenuto la testa bassa, ha lavorato più di tutti, ci ha creduto più di tutti. È il più grande giocatore di football di sempre. Migliorava anno dopo anno. Io a 28 anni mi sento ancora molto bene. Guardo agli sport americani per capire come usino le statistiche per migliorare. Questo mi interessa molto» Harry Kane, bomber del Tottenham di Conte, racconta la sua passione per il football americano