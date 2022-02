Sportegolando

BALLO «Se succede una certa cosa m’invento un nuovo ballo in campo. Una “Victor-victory” dance. Mi piacerebbe vincere insieme: Napoli, il Napoli e io. Per lo scudetto devo essere molto più che un individual player» La promessa di Victor Osimhen ai tifosi del Napoli

RESPONSABILITÁ «Mi sento a mio agio, è il mio modo di vedere il calcio. Non mi piace spazzare via il pallone. So che a volte è pericoloso ma dobbiamo prenderci questa responsabilità. Ancelotti un giorno mi prese da parte e mi disse “Marco, per favore, quando sei chiuso, chiudi gli occhi e calcia la palla il più lontano possibile”. Poi più avanti invece mi disse: “Ok Marco, fai quello che vuoi perché so che è il tuo modo di giocare. O ti lascio in panchina o ti prendo come sei, perché non cambierai mai”» Il centrocampista del Psg Marco Verratti sa imporsi anche sugli allenatori

FAME «Sia noi sia il Milan arriviamo a questa partita con i presupposti giusti, noi abbiamo vinto una gara importante e loro il derby. Noi abbiamo voglia e fame per affrontare una squadra che si sta giocando lo scudetto. I margini di miglioramento sono ampi, il Milan partiva già da una base di più alto livello perché è un gruppo che lavora insieme da tempo. Dispiace che la competizione sia una delle più antisportive del mondo, con un sorteggio che non si sa dove, da chi e quando viene effettuato, palesemente realizzata per far arriva re in diretta televisiva certe squadre» A Maurizio Sarri il format della Coppa Italia non piace