Sportegolando

IMPATTO «Avete visto la foto di Vlahovic con Bonucci? Sembra una foto normale ma non lo è, perché è di grande impatto. Sicuramente Chiellini e Bonucci gli spiegheranno come fare per crescere» Mihajlovic sa cosa significa stare in un gruppo vincente

TELECOMANDATI «Abbiamo fatto tanti sacrifici e oggi siamo stati ripagati. Sono 20 anni che alleno, di solito i giocatori mi hanno sempre seguito. E oggi si è visto. Ora i ragazzi è come se fossero un p o’telecomandati. Adesso la squadra incarna lo spirito dell’allenatore. Poi le partite a volte vanno bene, altre meno. Per me i giocatori devono fare i giocatori, ci deve essere il rispetto dei ruoli. I giocatori, che sono dei privilegiati, devono allenarsi sempre al meglio. Oggi se non sei un atleta, se non ti alleni a mille, fai fatica» Finalmente la mano di Walter Mazzarri nel Cagliari si vede

CARATTERE «Abbiamo lavorato bene e ci siamo presi questi tre punti. Questa settimana abbiamo lavorato tanto, abbiamo messo insieme le idee del mister. Mi ha parlato e penso che a parte il modulo e le idee sono buone, è importante il carattere che ci abbiamo messo. È destino segnare qui. Caputo lo conosco, abbiamo la stessa filosofia di calcio. Cerchiamo le triangolazioni, sono quelle giocate che creano superiorità e oggi ci siamo riusciti. Ci sono tante cose che contano, la principale è la salvezza della Sampdoria» Stefano Sensi sul suo esordio alla Sampdoria