Sportegolando

MENU’ «Victoria mangia solo pesce grigliato e verdure al vapore, non cambia mai menù. L’unica volta in cui ha mangiato qualcosa di diverso è stato quando era incinta di Harper» David Beckham nonostante tutto ama la sua Victoria

SERIO «Sono consapevole che le scelte non possono piacere a tutti. Sono state prese decisioni difficili e dolorose, ma fatte esclusivamente per la Fiorentina. I tifosi sono con noi. Capisco l’amarezza di una parte del tifo, ma non giustifico certe offese e insulti, sono inaccettabili. Mi fanno davvero riflettere. Pensavo di aver dimostrato quanto sono serio e desideroso di voler fare le cose per bene, ma c’è qualcuno che preferisce prendermi in giro. Chiedo unità, la squadra ci sta dando soddisfazione» Commisso per la prima volta parla dell’affare Vlahovic

MODELLI «Il Genoa si sta muovendo in modo diverso, c’e ra necessità di una rottura in termini di mentalità. 777 Partners ha in mente un progetto per il club a medio-lungo termine. Ma ovviamente non stiamo tralasciando niente sull’attualità. Abbiamo un obiettivo a breve termine molto chiaro: la salvezza. La classifica è brutta, se la guardi è impietosa ma non va vista. Non dobbiamo soffermarcisi troppo. I modelli da seguire sono quelli dell’Atalanta e del Sassuolo, sono da copiare perché vincenti» Il professor Alberto Zangrillo, nuovo presidente del Genoa