Sportegolando

DONNE «Messi è straordinario, un giocatore potente e tecnico. Vuole segnare in ogni partita. Neymar è un altro top player. Tuttavia, sono convinto che questa generazione di calciatori si comporti meglio di noi fuori dal campo. Mangiano bene e dormono molto. Per noi è stato il contrario, senza contare il numero di donne che abbiamo avuto. A livello di attaccanti Benzema è il numero uno, poi Lewandowski. Presto sarà il turno di Haaland e Mbappé. Ho letto che i loro prossimi contratti potrebbero essere di 50 milioni. E niente, ho giocato nel periodo sbagliato» Ronaldo il Fenomeno parla dei suo eredi

INDUSTRIA «Oggi i calciatori dettano le regole e mettono le società nelle condizioni di andar contro anche a dei principi. Vlahovic? Da solo non ti porta lontano, c’è anche l’apporto di tutta la squadra. Non ha più dei procuratori dietro: ha un’industria. Ci si sono buttati tutti dietro perché hanno sentito l’odore dei soldi. La società voleva arrivare a giugno ma hanno trovato un muro dall’altra parte. La Juventus è venuta fuori dicendo “O ce lo date ora o non lo vogliamo più”. Metterlo in panchina? Se ti metti contro un calciatore perdi sempre. Lui ha obbligato la società a cederlo alla Juventus» L’ex attaccante del Toro, della Fiorentina Ciccio Graziani commenta così l’affare dell’anno