Sportegolando

ESEMPIO «La concorrenza con Ibra? È un esempio per tanti attaccanti e quando ero giovane lo amavo, sia in campo sia per il suo carattere forte, sia per il fatto di essere esigente ogni» Olivier Giroud non è pentito di aver scelto il Milan

AL PALO «Il Milan sinora ha sopperito bene con Romagnoli, Gabbia e Kalulu. Se poi pretendiamo come lo scorso anno un acquisto alla Tomori, che per me è l’unico centrale di livello superiore in rosa, allora le cose sono più complicate: chi ha un giocatore del genere difficilmente lo vende a gennaio. È già capitato una volta… Stare al palo e vedere giocatori del calibro di Vlahovic finire altrove può dare fastidio, però il tifoso rossonero deve prendere atto che il club va per la sua strada» Il mercato rossonero di gennaio visto da Roberto Donadoni

SERENO «È una nostra esigenza, la mia risposta per lo stop del campionato è sì. Ma questo sì deve essere calato nella realtà, ben consci che un calendario così intasato impedisce altre valutazioni, dato che ci sono anche partite da recuperare. Non sono preoccupato, sono sereno come è sereno Roberto Mancini e tutto il nostro ambiente. Sappiamo, e questo ci aiuta moltissimo, e siamo coscienti delle difficoltà che dovremo affrontare» Gabriele Gravina chiede una mano ai club per tenere vivo il sogno Mondiali