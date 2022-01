Sportegolando

FUORICLASSE «Ho giocato e ho imparato tanto nella mia carriera. Una cosa è molto chiara: per vincere devi avere dei fuoriclasse. Se hai il giocatore importante in tutti i ruoli, è più facile vincere»

Lilian Thuram e la rinascita della Juve

SECONDA FASCIA «Agnelli ha fatto un colpo clamoroso. Ma puoi prendere Messi o Ronaldo, la Juventus giocherà nella stessa maniera. Con Allegri la Juve non cambierà. Se è giusta la scelta di Vlahovic? Clamorosamente sbagliata per il ragazzo: per me il passaggio perfetto sarebbe stato al Tottenham, all’Arsenal. Per me, lo sapete, è sempre stato un giocatore di seconda fascia. Per lui è un passo molto importante, ma soprattutto rischioso: alla Juve non basta fare quello che hai fatto alla Fiorentina»

Antonio Cassano ancora una volta va controcorrente

FATTORIA «Mi piace passare una giornata in campagna. Mi piace fare molte cose per distogliere la mente dal calcio. Tutti noi giocatori abbiamo bisogno a volte di staccare e rilassarci. Non è facile essere un calciatore e dobbiamo avere la giusta mentalità. Quando posso, cerco di rilassarmi guidando un trattore o dando da mangiare alle mucche. Per il momento non ho né mucche e né maiali, ma in futuro sono sicuro che li avrò. Quando lascerò il mondo del calcio, aprirò una piccola fattoria»

Erling Haaland ha già chiaro il suo futuro