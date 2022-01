Sportegolando

SIRENE «Se ho avuto paura di morire? Quando suonavano le sirene, ci portavano in cantina e non si sapeva se uscivamo dopo un’ora o un giorno. Lì avevo paura. Per fortuna i bambini dimenticano»

La formazione di Edin Dzeko non è avvenuta in campo

PERSONALITÁ «Vlahovic secondo me è il giocatore più interessante che si potesse trovare in questo momento. Ha dimostrato di avere tecnica e personalità, di saper segnare, di essere completo. Non è uno che sta lì ad aspettare il pallone. Lui fa e farà la differenza. In quale misura? Rilevante. Era il giocatore che mancava alla Juve. Dico di più: con Morata che si muove da destra a sinistra e apre spazi, per gli avversari sarà difficile opporsi. Mi sembra che poi la squadra abbia trovato un’identità: sa soffrire, tutti rientrano»

Fabio Capello promuove la mossa della Juve

LUTTO «Siamo in diretta o posso dire le parolacce? Mi piacerebbe dire quello che penso. Su Vlahovic non si scherza sennò mi girano le scatole, piuttosto parliamo del Quirinale. Oggi è un giorno di lutto per me. Avevo 15 anni quando c’era Baggio in Piazza Savonarola. Ma basta dai, è mai possibile che la Fiorentina dia tutti i suoi migliori giocatori alla Juventus? Porca miseria, almeno uno solo lo dia a qualcun altro. Non è proprio possibile»

Matteo Renzi, come tutti i tifosi viola, ha preso malissimo la cessione di Vlahovic proprio alla Juventus