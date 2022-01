Sportegolando

LAVORO «Vaccinarsi per ragioni di salute non è lo stesso che per partecipare a un torneo di tennis. Chi si vaccina lo fa perché ci crede e pensa sia efficace contro la malattia» Zlatan Ibrahimovic scende in campo al fianco di Djokovic

EROI «Roma sicuramente mi manca perché è parte di me. È stata, è e lo sarà la squadra che ho tifato fin da bambino e per cui ho dato tutto. Il momento in cui ho capito che le nostre strade si stavano separando è quando mi hanno detto che non servivano più gli eroi per i tifosi della Roma. Davanti a me c’è stata la successione degli addii di De Rossi e Totti e ho capito che era il mio turno. Al Milan ho trovato una bella famiglia, siamo molto affiatati. Il campionato sta andando bene, l’obiettivo è lottare per traguardi importanti» Alessandro Florenzi non è pentito delle sue scelte

GENIO «Maldestramente dopo le prime vittorie in campionato ho pronosticato il Napoli campione d’Italia. Spalletti non è un nemico, non può esserlo. Siamo avversari, anche se noi siamo avversari fragili, Spalletti è il mio genio che può essere genio fino in fondo solo con me. Capisco i suoi stati d’animo, il suo umore, capisco quando sta arrivando la burrasca dallo sguardo. Lui in campo trova gli angoli dei passaggi, gli appoggi dei piedi, è straordinario» Walter Sabatini, nuovo ds della Salernitana, ha trovato di nuovo un suo vecchio amico