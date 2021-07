Sportegolando

ZAVORRA «L’aiuto di Wembley può essere una spinta enorme ma anche una zavorra, perché i calciatori potrebbero sentire la pressione. Con la Danimarca hanno mostrato un po’ di difficoltà»

Conte gioca in anticipo la finale di Euro 2020

MOSTRI «L’Italia gioca un bel calcio, ma se c’è bisogno di adattarsi, lo sa fare come dimostrato con la Spagna. Chiellini e Bonucci sono due mostri. Lo dicono il rendimento, i numeri pazzeschi. Sono il cardine della Nazionale. Giocano ancora a livello altissimo e poi, quando serve un urlaccio… Cosa deve fare l’Italia? Tenere più possibile il pallone, in modo da gestire i ritmi e ridurre il rischio di loro ondate. L’Inghilterra ha due o tre giocatori in grado di risolvere la finale con una giocata. E dietro sono compatti»

Andrea Barzagli sa come si vince con l’Italia

ESPLOSIONE «Quando il Napoli mi chiese Dybala, per il quale chiedevo 40 milioni, propose Jorginho più 20 milioni. Io rifiutai perché avevo bisogno di soldi, non di Jorginho. Non mi aspettavo una simile esplosione, e mi fu confermato anche dai miei collaboratori che mi dissero che si trattava di un ottimo calciatore ma che quella valutazione era eccessiva. Emerson Palmieri? Lo portò Foschi ma non mi aveva entusiasmato. Oggi mi stupisce, è diventato un ottimo calciatore»

Zamparini è stato talent scout, ma non sempre ci ha preso