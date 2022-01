Sportegolando

PAZIENZA «Mi spiace moltissimo per l’esonero di Shevchenko ha avuto un calendario difficilissimo e ancora doveva inserire i nuovi acquisti. Nel calcio c’è poca pazienza» Pippo Inzaghi solidarizza con Shevchenko, esonerato

CATTIVERIA «Simy ha goduto lungamente della mia stima. Ha risorse, gol, ne ha fatti tanti in due anni. Ammetto che il Simy della Salernitana mi ha deluso, ma sono pronto a cambiare la mia opinione. Vedrò tutti gli allenamenti, è un vizio e una virtù che fa parte di me. Ciò che abbiamo visto sino a ora non serve. Non so cosa sia successo, non è vero che la squadra non lo ha aiutato perché il gruppo si fida di lui. Servono cattiveria e determinazione, altrimenti non va bene» Walter Sabatini, neo ds della Salernitana, ha idee chiare

TESTA «Ero allo stadio per la Supercoppa e sono rimasto impressionato dall’intensità e la qualità della prova dell’Inter. Ha dimostrato di essere una squadra fortissima, con una condizione fisica eccellente, un gioco che diverte e una convinzione mentale che è tipica delle grandi squadre. Lo scudetto con Conte ha sbloccato qualcosa nella testa e Simone è stato bravissimo a portare la squadra velocemente su una nuova dimensione: non conta l’avversario, conta imporre il proprio gioco» Gigi Di Biagio svela i segreti della nuova Inter