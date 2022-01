Sportegolando

GELATI «Forse in Inghilterra non siete abituati a queste cose, ma in Italia cambiamo gli allenatori come se fossero gelati. Quando una squadra non risponde come il club vorrebbe…» Claudio Ranieri è molto realista sul suo destino

LEADER «C’è stato un cambio di allenatore, con Pirlo, un’annata difficile per Dybala ma anche per la Juve. Si arriva a quest’anno con tutte le aspettative del mondo per il ritorno di Allegri, ma cambia anche la dirigenza. Poi va via Ronaldo, Dybala parte bene e e si pensava fosse il nuovo leader. Ora è tardi e la Juventus dovrà decidere se puntare su Dybala, al di là del contratto, per farlo diventare il futuro capitano. O non puntarci. Io non metto in dubbio il giocatore, che è straordinario ma è fatto di carne anche lui» Andrea Barzagli conosce bene l’ambiente Juve

VENTO «Speravo di farcela, ma non mi è stato concesso, per ironia della sorte proprio nei giorni in cui il calciomercato avrebbe potuto venirci incontro per limitare alcune lacune e indisponibilità, migliorare la rosa. Oggi mi guardo intorno e vedo l’orizzonte. La solitudine è spesso come il vento, che allontana nuvole e pensieri negativi. Scendo dalla nave, ma dico ai marinai di ripensare alle loro virtù e alle belle partite giocate e vinte con la gloriosa maglia blucerchiata: tornate a dare il 120 per cento» La lettera di addio firmata da D’Aversa alla Sampdoria