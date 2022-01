Sportegolando

SOLDI «Credo che sia solo una questione di soldi. E il modo in cui hanno trattato le persone che hanno costruito gli stadi è orribile, migliaia di persone sono morte».

Cantona non ha problemi a dire quello che pensa

AVVENTURA «Per me che sono un tipo che ama le piazze calde sarebbe una opportunità, Salerno non può non entusiasmare e appassionare. Ci sarà tempo per capire tutte le cose, sarebbe un’avventura stimolante ancor di più con l’avvento di un presidente solido e di un direttore sportivo di questo livello. Sarebbe una buona idea. Insieme al mio staff seguiamo quanto più partite possibili tra A e B, mi piace essere aggiornato e seguire le partite dal vivo e non solo in televisione»

Fabio Liverani aspetta un segnale dalla Salernitana

DATO DI FATTO «Mi piacerebbe vedere Conte o Pochettino alla guida dello United. Uno di questi allenatori. Sappiamo che Conte è alla pari con Guardiola, Klopp e Tuchel. È un dato di fatto. Il Manchester United ha bisogno di un allenatore del genere. Ai tifosi del Tottenham non piacerà, ma dirò che lo United dovrebbe provare a prenderlo in estate. Si nota già che Conte è arrabbiato con i giocatori del Tottenham, vuole qualcosa di diverso. Al Manchester United, può fare qualcosa di speciale»

Paul Scholes, ex bandiera dello United, consiglia il club