Sportegolando

MANI «Voglio restare qui, ma non dipende solo da me. Ora il destino è nelle loro mani: sanno cosa voglio, non sto chiedendo cose pazze» Salah fa il punto sul rinnovo con il Liverpool

SITO «Grazie al portale specializzato Transfermarkt.com. ho scoperto il calciatore del Napoli. La scorsa estate sono andato su quel sito e ho consultato la pagina della Nazionale italiana che aveva appena vinto il titolo di campione d’Europa per vedere quali giocatori andavano a scadenza di contratto. E Lorenzo era uno dei pochi senza contratto da giugno 2022. Ho iniziato a segnarmi i giocatori che pensavo fossero di livello mondiale e che pensavo avrebbero avuto un valore in questo mercat» Bill Manning, presidente del Toronto

TONI «A Roma i romani pensano lo stadio sia di loro proprietà. Premetto che rispetto le loro idee perché sia Lazio sia Roma da anni giocano in questo stadio, però se ne può parlare in toni più umani e rispettosi, ma anche più intelligenti. Che si faccia o meno, Paolo non ha bisogno di uno stadio per essere ricordato. Bisogna rispettare lui, la famiglia e tutte le persone che amano Paolo e ne sono tante. Poi si vedrà» Federica Cappelletti, vedova di Paolo Rossi, torna sulla polemica per l’intitolazione dell’Olimpico