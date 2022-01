Sportegolando

RIGORE «Playoff Mondiali? Tocca a noi togliere le castagne dal fuoco, ma quello che abbiamo fatto in estate non è casuale. Quindi, possiamo e dobbiamo crederci e dare tutto. Jorginho ha segnato 2 rigori a Santo Stefano all’Aston Villa? Se è per questo, ne ha segnati 6 dopo la Svizzera. Ma non sono arrabbiato. Lui ci ha portato in finale con la Spagna. Poi magari vinceremo il Mondiale e lo faremo con un suo rigore, chi lo sa… Quando dico grazie, penso ai 50 o 60 che hanno contribuito a portare a casa l’Europeo sin dalle qualificazioni». Roberto Mancini rimane ottimista per il futuro

SOCIAL NETWORK «Io cerco di dare tutto me stesso al mio Paese. Certo di dare tutto quello che ho per rendere i francesi felici e orgogliosi. Ricevere insulti razzisti in una situazione del genere è molto doloroso. Tutto questo deve essere combattuto. Bisogna partire dai social network. Ma ancora prima di questo, noi giocatori dobbiamo essere coinvolti nella risoluzione del problema. Non si deve aspettare di sperimentare il razzismo prima di iniziare a combatterlo. Dobbiamo essere attivi e aiutare gli altri. La discriminazione deve finire perché viviamo in un mondo nuovo. Nel 2022, il razzismo semplicemente non dovrebbe esserci». La battaglia di Kylian Mbappé è chiara