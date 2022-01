Sportegolando

EGOISMO «Giusto escludere i giocatori no vax dal campionato di calcio? Immagino a che fonti scientifiche si saranno abbeverati i calciatori… Non vaccinarsi è un atto di egoismo». Fabio Capello prende decisamente posizione

VIRTÚ «La mia famiglia è molto importante per me. Oltre a loro però c’è anche Prandelli. In lui sono raccolte tutte le migliori virtù di un uomo. Ci sentiamo ancora spesso. Non ci sono parole per descrivere la mia gratitudine a un uomo così meraviglioso come lui. Un giorno mi invitò a un incontro e mi disse che avrei avuto una possibilità di giocare. Mi disse che qualunque cosa fosse successa, lui sarebbe stato a fianco a me. Non ho segnato nelle prime cinque partite ed è stato difficile. Dopo quelle partite però mi ha supportato sempre di più e mi sono sbloccato». Il segreto di Dusan Vhahovic è uno solo

FIUTO «Noi attaccanti abbiamo bisogno di sentirci protagonisti per rendere al meglio e credo che a Mauro, un po’ chiuso dalle stelle del Psg a Parigi, possa far bene un posto da titolare in un club come la Juve. Vedremo, queste sono valutazioni personali. Il fiuto del gol non lo perdi mai finché il fisico ti co n s e n te di scendere in campo, non a caso io ho vinto la classifica dei bomber anche a 38 anni. Icardi, da questo punto di vista, mi assomiglia: quando parte un cross, lui battezza in anticipo dove può finire il pallone. E segna. E poi è bravissimo ad attaccare il primo palo». Luca Toni benedice il possibile arrivo di Icardi alla Juve