Sportegolando

SCELTA DI VITA «I soldi? Ci sono altre motivazioni: la scelta di vita, il desiderio di rimettersi in gioco, la possibilità che i figli crescano imparando le lingue e conoscendo il mondo» Il futuro di Insigne visto da Ciro Ferrara

COLORI «ll mio contratto scadeva e, causa Covid, c’era incertezza attorno a me. Era indelicato pure parlare di rinnovo. In quel momento due club mi hanno fatto offerte importanti, ma io ho aspettato fino all’ultimo che l’Inter si rialzasse e ho scelto di abbassarmi l’ingaggio perché questi colori sono la mia priorità. Il mio sogno è chiudere la carriera qua. In estate tanti pensavano al peggio, ma nello spogliatoio eravamo molto più tranquilli rispetto a chi guardava da fuori. È arrivato un nuovo allenatore a dare nuove idee» Danilo D’Ambrosio chiuderà la sua carriera con l’Inter

FULL OPTIONAL «Raspadori lo paragonerei a una macchina tedesca o svedese, quelle super affidabili, di alta qualità e full optional. Giacomo, seppur giovanissimo, è un trascinatore. Ha una mentalità fuori dal comune: spero si parli tanto di lui nei prossimi mesi, vorrebbe dire che sta continuando a fare bene. Nel suo caso non mi spaventa il caso mediatico, è bravissimo a gestirsi dentro e fuori dal campo. Quale tormentone di mercato mi preoccupa di più? Mi auguro di godermeli almeno fino a giugno» Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo