Sportegolando

DNA «Ho detto che con lui si è perso un certo Dna perché lo penso e facendo una riflessione più approfondita arrivo a dire che chiaramente la colpa non è di Cristiano. Perché lui è quello e quando prendi un giocatore di quel calibro tu sai a cosa vai incontro. C’è da capire se gli altri sono preparati e secondo me molti giocatori non erano pronti a poter condividere un certo tipo di esperienza. Vuoi o non vuoi, un po’ tutti si sentono Cristiano e questo non deve mai accadere, soprattutto in realtà come la Juve. Quando lui è arrivato a Torino, io sono andato a Parigi. E quando sono tornato ho visto qualcosa di diverso, che non mi ricordava più quello che avevo lasciato» Il momento critico della Juventus visto da Gigi Buffon

PELLE «Quando mi hanno chiesto la disponibilità a fare il presidente, ho avuto mille emozioni: ho accettato con il cuore, provando una grande gioia nel guidare una società che amo e della quale ho fatto parte per anni. La maglia blucerchiata è la mia pelle. Partito dal settore giovanile, sono arrivato fino alla Prima squadra, facendo una carriera che mi ha portato a vincere lo scudetto, con una maglia che sento addosso come mia. Non c’è giorno in cui, incontrando qualcuno per strada, non mi venga ricordato qualcosa di quella Sampdoria. O anche di quella che trovai al mio ritorno, quella della partita con il Messina. Spero di poter dare tanto a questa squadra» Marco Lanna è il nuovo presidente della Samp