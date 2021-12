Sportegolando

VACCINATI «Acquistare solo giocatori vaccinati? Penso che sia una cosa a cui pensare. Se sei vaccinato il Covid comporta piccoli disagi, se non lo sei, devi stare a casa a lungo senza allenarti» Claudio Ranieri dice la sua sul tema più caldo del momento

LOTTERIA «Ogni mattina, quando entri al centro sportivo è un po’ come partecipare a una lotteria. Sono tornati alcuni giocatori che tra isolamento e Covid sono dovuti restare fuori per qualche giorno. Significa che Fabinho, Van Dijk, Curtis Jones e Thiago sono tornati ad allenarsi. Thiago è stato l’ultimo a rientrare. Abbiamo però anche un nuovo giovane giocatore che è in isolamento insieme a due membri dello staff, quindi è tutto complicato» Jurgen Klopp, uno dei tanti allenatori alle prese con il Covid in Premier League

TALENTO «Penso che entrambi siano fantastici. Stiamo parlando di due tra i migliori della storia di questo sport. Ho sempre detto che Messi ha un talento che non ha nessun altro, la velocità nel controllare la palla. La palla rimane sempre lì, non si scosta mai più di tanto. È impossibile fermarlo, non ho visto nessun altro come lui. Ronaldo è diverso: è alto, forte, completo. Può fare qualsiasi cosa. Può segnare in ogni modo, davvero. Ma per me Cristiano Ronaldo è il migliore degli umani, e Messi… semplicemente non è umano» Piqué ha giocato insieme e contro a due dei più grandi