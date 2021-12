Sportegolando

ISTINTIVO «Non c’erano pensieri dietro le mie azioni. Non ho pensato. È stato tutto molto istintivo. Abbiamo fatto tutti il possibile per dare una mano. Un terribile, terribile momento» Kjaer torna sull’evento che ha cambiato la sua stagione

FILOSOFIA «Qui mi sono sentito bene sin dall’inizio. E’ un gruppo di ragazzi semplici, in cui non ci sono differenze tra chi gioca di più e di meno. Una cosa difficile da trovare nel calcio di oggi. Sento di identificarmi nella filosofia dell’Hellas, che è quella di dare tutto in campo. Di me si dice sempre che corro tanto. Ma lo faccio perché mi carica rubare la palla all’avversario o aiutare i miei compagni. E’ così che riesco a fare gol. Do tanto agli altri e a me stesso» I motivi della rinascita di Giovanni Simeone a Verona sono chiari

MURO «Devo essere onesto, è stato un incontro in cui abbiamo cercato di parlare ma senza ottenere risultati. Alcuni allenatori hanno provato a chiedere soluzioni ma credo che tutto fosse già deciso, c’era un muro e per questo non voglio entrare nell’argomento. Penso sia stata una perdita di tempo. Quando hai un muro davanti puoi chiedere e parlare quanto vuoi, ma le decisioni sono già state prese e non cambiano» Antonio Conte si lamenta per il mancato rinvio delle partite del Tottenham in Premier League