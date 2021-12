Sportegolando

SVEGLIO «Tra i portieri di Serie A a me piace tantissimo Maignan, il francese del Milan. È potente, sveglio, reattivo. Qualche errore è inevitabile, ma parliamo di uno davvero forte. Scegliere lui per il dopo Donnarumma è stato un colpo di classe di Maldini. E con Maignan ci metto anche Ospina, era partito come riserva di Meret ma ha conquistato la fiducia di Spalletti, Ciò significa essere bravo e avere personalità». Gianluca Pagliuca, fresco 55enne, giudica i suoi eredi

GREEN PASS «Nella lotta salvezza ci siamo guadagnati qualche green pass, abbiamo acquisito convinzione e fiducia giocando partite importanti e questo ci ha aiutato a entrare in campo con maggiore autostima. Però sappiamo dove dobbiamo essere a maggio non penso a nient’altro all’apertura dell’ultima porta che è la quota salvezza. Nessuno deve alzare i piedi da terra, l’Empoli ha ancora molti aspetti da migliorare». Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli sorpresa

GUARDIE «Donnarumma e Navas? Ci sono sempre momenti di difficoltà, assimilazione, accettazione, ma dopo mesi insieme la competizione è bella e sana. Questa alternanza favorisce la squadra e alza il nostro livello. Dobbiamo congratularci con le nostre guardie». Mauricio Pochettino giustifica così le sue scelte al PSG