Sportegolando

ALCHIMIA «È stato tutto troppo semplice agli Europei. Serviva un po’ di sofferenza e noi ce l’abbiamo messa. Sono stati bravi i ragazzi che si sono trovati bene fin da subito, abbiamo creato un buon gruppo che è la base delle vittorie negli sport di squadra. Ci vuole anche un po’ di fortuna nello sport, ma c’era anche un’alchimia straordinaria che è stata trovata dal primo momento. L’abbraccio tra me Vialli dopo il trionfo a Wembley? Rappresentava tutti gli italiani, visto che venivamo da un momento molto difficile». Roberto Mancini torna sul momento più alto del 2021 per il calcio italiano

UNTO DAL SIGNORE «Non ci sarà mai la possibilità di un ritorno, ma non da parte mia, ma da parte del presidente Lotito: è l’ultima cosa che pensa. Lui ha diecimila pregi, però ha due difetti: è supponente e si crede unto dal Signore. Questi due difetti stravolgono tutti i pregi che ha, che sono mille, io non lo metto in dubbio. Rivelando io questi due difetti, pensi che lui si abbassi a chiamarmi? Ma manco morto. Non ci pensa proprio. In una società in cui ho lavorato come dirigente per cinque anni, e penso che qualcosa abbia fatto, vado via e non hanno fatto nemmeno un comunicato per dire che si è levato dalle scatole questo rimbambito, arrivederci». Angelo Peruzzi non tornerà alla Lazio, ecco perché