Sportegolando

STELLA POLARE «Inzaghi si è inserito subito nel nostro ambiente con il supporto di tutti i dirigenti ed è riuscito a dimostrare le sue qualità in maniera autentica. È riuscito a dimostrare quanto vale e oggi rappresenta il vero valore aggiunto per il nostro club e per l’area tecnica. Abbiamo trovato la nostra stella polare, capace di guidarci nel migliore dei modi. Inzaghi sta lavorando al meglio e il nostro obiettivo è ripetere il grande successo della scorsa stagione inseguendo tutti quanti con umiltà la seconda stella, che vediamo luminosa e che rappresenterebbe il nostro ventesimo scudetto». Beppe Marotta spiega così la nuova svolta Inter

MINACCIA «Non acquisteremo giocatori no vax. Me l’avevano chiesto nelle precedenti conferenze stampa e non ci avevo davvero pensato. Da allora ci ho pensato. In una situazione come questa, se un giocatore non è vaccinato è una minaccia costante per tutti noi. Non è sua intenzione essere una minaccia, ovviamente. Lui non pensa: “non mi importa degli altri”. Ma lo è e dobbiamo trovare soluzioni diverse. Si dovrebbe cambiare in uno spogliatoio diverso, mangiare in una sala da pranzo diversa e sedersi su un bus diverso e guidare in una macchina diversa». Al Liverpool passa la linea di Jurgen Klopp