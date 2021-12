Sportegolando

MONARCA

«Ringrazio Mancini per ciò che mi ha fatto vivere. Sono in un momento particolare della mia vita. Ho fatto parte di qualcosa di speciale e di un gruppo straordinario, guidato da un grande leader come lui. Sono felice di poter lavorare con e per Roberto. Alla fine lui è il nostro monarca, anche se siamo alla fine in democrazia. Mancini è uno che sbaglia di raro, anzi, non sbaglia mai un colpo, però stiamo attenti. Quanto a me, l’ospite indesiderato è sempre con me, a volte è più presente altre di meno. Adesso sto facendo un periodo di riassestamento. Spero mi possiate sopportare ancora per molti anni. Sono comunque fiducioso e circondato da persone forti e coraggiose».

Gianluca Vialli e l’orgoglio per il 2021 indimenticabile

VIRUS

«A Liverpool non c’è nulla da nascondere. Del resto se qualcuno ha un dito rotto ha un dito rotto, se è contagiato è contagiato. La nostra prima preoccupazione riguarda i ragazzi ed è importantissimo che stiano bene. So bene che adesso tutti gli anti vaccinisti diranno che Klopp aveva raccomandato di vaccinarsi eppure il virus circola ugualmente. Non sono contrario a fermare il campionato ma devo capire quali siano i vantaggi e gli svantaggi. Stopparlo ora, significa non giocare per cinque o sei partite. Il problema è quando recuperarle con un calendario così fitto di impegni? Ho sempre detto che si gioca troppo e qualcuno doveva pensarci meglio…».

Ancora una volta Jurgen Klop l’aveva detto