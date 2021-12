Sportegolando

GARANTE «Qui la gente si è sempre aspettata tanto da me e io ho cercato di ricambiare, a volte ho avuto degli screzi e mi dispiace. Un capitano è un garante per le persone che amano la squadra». Lorenzo Insigne si racconta

GIOIA «La vita riserva momenti impensabili, ti fa prendere strade che non ti aspettavi. Nel silenzio e nella speranza, i pensieri di tutti i tifosi dell’Inter e di tutti gli appassionati di sport sono sempre stati per Christian. Rivederlo ad Appiano Gentile nell’abbraccio con i compagni campioni d’Italia è stata la ventata di gioia che ci teniamo stretta nel cassetto delle cose belle e preziose, da non sciupare. E anche se oggi le strade dell’Inter e di Christian si separano, sappiamo che il nostro legame sarà forte e indissolubile, sempre». L’Inter rescinde il contratto con Christian Eriksen e lo saluta

MERCATO «C’è una differenza fondamentale tra me e Gasperini: lui lavora da sei anni all’Atalanta, io da sei mesi alla Roma. Significa anche non solo tanti allenamenti, ma dodici finestre di mercato contro una. Loro sono una società fantastica, molto stabile. Li avevo conosciuti come una squadra di metà classifica, ora sono da Champions League e che gioca per vincere lo scudetto. Noi abbiamo una proprietà nuova che secondo me sta facendo un lavoro fantastico». Josè Mourinho non accetta paragoni impossibili