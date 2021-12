Sportegolando

SCUDO «La dirigenza aveva appena estromesso Boniperti, l’uomo che faceva da scudo. Arrivò Montezemolo, che era anche lui un neofita. E io ho sbagliato, ho fatto un passo troppo lungo»

Gigi Maifredi ricorda la sua Juventus

RAGIONE «È un momento molto difficile, però sono felice della decisione che ho preso per il bene della mia salute. Devo ringraziare chi si è preso cura di me. Ho preso la decisione 10 giorni fa. Ho fatto di tutto per vedere se c’era qualche speranza, ma purtroppo non erano molte. Le cose succedono per una ragione. Credo di aver preso la decisione giusta, ho cercato di fare il possibile per aiutare i miei compagni a vincere. Grazie ancora a chi mi ha aiutato a crescere negli anni. E lascio a testa alta in ogni caso»

Sergio Aguero sconfitto dai problemi cardiaci dice basta

INTUBATO «La Serie A è un grande sogno che raggiungeremo. Mentre ero intubato il cervello funzionava e il mio unico pensiero era l’Ac Monza. Amo questi colori. Grazie al Presidente Berlusconi non mancano le risorse. Realizziamo un sogno con Monzello: dal 1° luglio 2022 avremo altri sette campi di allenamento, undici spogliatoi e tutte le squadre si alleneranno nel centro sportivo. Per vincere bisogna creare una chimica particolare: proprietà, allenatore e giocatori. Queste sono tre componenti fondamentali»

L’entusiasmo di Adriano Galliani è quello di un ragazzino