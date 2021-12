Sportegolando

STORIA «Ognuno fa le sue scelte, qualcuno ha avuto l’occasione di partire e ha deciso in quel modo, altri invece hanno deciso di rimanere. Ognuno ha la sua storia» Nicolò Barella ha molto chiaro quello che vuole dal futuro

ENTUSIASMO «Sperare o sognare non costa nulla. Ma bisogna anche essere realisti: serve un percorso, e può durare mesi, anni o decenni. Una cosa è sicura: sogno anch’io di potermi sedere su quella panchina, un giorno. E intanto, visto che non amo i giudizi da fuori, mi limito a dire che nonostante il momento altalenante c’è un entusiasmo che forse si respira solo a Roma: questo allenatore ha portato tanto amore, e tanta gente gli va dietro. E questa è già una vittoria» Daniele De Rossi studia per tornare alla Roma

FAMILIARE «Napoli mi è sempre piaciuta per il legame con Diego, per come tratta gli argentini, per quella maglia celeste. Conosco Diego dal Sudamericano Under 17 del 2005: io ero il capitano dell’Argentina, lui venne a trovarci. Per me è stato come perdere un familiare e ancora non capisco come sia stato possibile. Come è potuto morire Diego? Come hanno potuto abbandonarlo, poverino? Come hanno fatto morire la persona più famosa al mondo?» Il ricordo di Maradona nelle parole del Papu Gomez