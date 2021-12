Sportegolando

MAESTRO «Non mi sento maestro di nessuno neanche dei ragazzi che dieci, quindici anni fa sono stati miei giocatori. Sono solo un uomo di panchina con più esperienza» Josè Mourinho e i suoi seguaci, anche in Serie A

SENTIMENTO «È un misto di sensazioni. Il destino è stato beffardo, mi sarebbe piaciuto affrontare un’altra squadra. Tutti sanno quanto sia affezionato al Real Madrid, è un club che porterò sempre nel cuore ed è un sentimento che non cambierà mai, ma adesso è tempo di pensare al presente, adesso difendo i colori del Psg ed è mio compito fare il massimo per passare il turno con la mia nuova squadra, quindi giocherò per battere il Real. Non ho parlato con nessun ex compagno perché ero coinvolto nella presentazione di questo evento» Sergio Ramos in Champions ritroverà il Real

CHIODO FISSO «Balotelli ha qualità tecniche straordinarie, è un bravo ragazzo che a volte si spegne un po’. Ma l’ho trovato molto motivato e credo che nella sua carriera non sia mai stato concentrato come quest’anno con noi. Sta crescendo molto, è un piacere allenarlo perché è un giocatore di un altro livello. Ha il chiodo fisso di tornare in Nazionale, in Italia non lo so. È motivato, ci crede, sa che deve lavorare duro ma sa che ha tre mesi per convincere Mancini che conosce tutto di lui, pregi e difetti» Vincenzo Montella sta allenando Super Mario in Turchia