Sportegolando

CUORE

«Quando avevo 16 anni hanno scoperto che nel mio cuore c’era qualcosa che non andava. Mi dissero che avrei dovuto smettere di giocare dai sei agli otto mesi e che dopo avremmo valutato»

Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma

DIECI MINUTI

«Non posso dimenticare il giorno in cui uscendo di casa lo trovai fermo all’angolo ad aspettarmi: in dieci minuti mi spiegò che l’Inter attraversava un brutto momento, che bisognava immediatamente intervenire, ma aggiungendo che avrei dovuto farlo io. In quei pochi minuti riuscì a raccontarmi praticamente tutto e anche a convincermi del fatto che fondamentalmente avrei potuto fare qualcosa. Prisco fece tutto affinché la trattativa iniziasse e finisse come desiderava, organizzò anche gli incontri»

Massimo Moratti ricorda così l’amico Peppino Prisco

PRIMA FASCIA

«Chi viene a Empoli è consapevole di trovare una piazza giusta per valorizzarsi. Siamo concentrati a raggiungere il nostro scudetto che è la salvezza quindi il nostro obiettivo è quello di trattenere i calciatori e se possibile migliorare la squadra. So che vi sono diversi ragazzi attenzionati. Vi sono diversi giocatori che in prospettiva potrebbero giocare in club di prima fascia come lo stesso Napoli. Penso a Pinamonti, che non aveva mai trovato un ambiente così attento»

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli