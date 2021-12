Sportegolando

ANSIA «Non vogliamo girare pagina ma non doveva essere un peso e un’ansia quello che abbiamo costruito nel 2021. Dobbiamo concentrarci sul futuro» Gabriele Gravina parla di Italia-Macedonia di marzo

RISPETTO «Oggi il rapporto con i difensori è tranquillo, prima era una bomba: non sapevo se perdevo la pazienza o ero tranquillo. Oggi è più tranquillo e so controllarmi. Oggi hanno molto più rispetto di me mentre prima i difensori mi attaccavano e non avevano rispetto. C’è qualche difensore di vecchia generazione come Chiellini. Lo stimo e mi piace quando c’è un po’ di guerra così mi sento vivo. Se fossi un arbitro non fischierei tanto perché mi piacciono i duelli. In Inghilterra mi piace, lasciano giocare» Zlatan Ibrahimovic e il suo rapporto con gli avversari

LUCE «Ho voluto portare le bambine in ospedale dal padre, nonostante i medici me lo avessero sconsigliato. Andando contro il parere dei medici, lo prendo, lo porto fuori dall’ospedale con una carrozzina e gli faccio salutare lì le figlie e lo riporto dentro. In realtà sono stati carini: hanno assecondato questa mia richiesta. Devo dire che la luce negli occhi di Paolo quando ha visto le bambine è un’immagine che non dimenticherò mai. Ha fatto bene a tutti e tre» Federica Cappelletti, vedova di Paolo Rossi