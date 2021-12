Sportegolando

VELOCITÁ «Il calcio italiano fa fatica in Europa? La Juve in finale ci è arrivata due volte ma non è riuscita vincere. Noi come calcio italiano viaggiamo ad una velocità più bassa. Fabrizio Ravanelli sa come si vince una Champions League

SOLIDI «Real Madrid e Liverpool hanno qualcosa in più rispetto a tutte le altre, dal punto di vista mentale. Non lo dicono solo i trofei ma anche gli allenatori e le rose. L’Inter è in una fase di maturazione, ha cambiato da Conte a Inzaghi e sta vivendo tutto ciò che accade all’interno della società. Il Milan è in piena crescita e oggi deve essere capace di chiudere questo capitolo e andare oltre, anche se non ci sarà più l’Europa. Sono primi in classifica in campionato ed è importante essere solidi in Italia» Del Piero e le sconfitte delle milanesi in Champions

CENERENTOLA «Prezzo troppo alto da pagare per essere la Cenerentola del calcio italiano? A un certo punto però il principe la strada la trova, arriva con la scarpetta e ti porta al palazzo. Da noi invece non è arrivato nessuno. Diciamo che sembriamo più una strega cattiva. Che farò col Chievo? Cercherò di andare avanti, sinceramente però non so che farò di me dopo quest’intervista. Credo sarà l’ultima che rilascio. Il male in Italia è che si fa calcio non per il calcio. Si fa per affari, per forme di protagonismo». Luca Campedelli, ultimo presidente del Chievo, non ci sta