Sportegolando

GIOVANE «Secondo me la Serie A è allenante. Se abbiamo fatto una grande partita a Madrid, non si può dire che non sia allenante. Col Liverpool abbiamo fatto una buona partita, non è abbastanza»

Pioli fotografa così l’eliminazione del Milan dalla Champions

TEMPESTA «Credo che solo gli alieni non abbiano seguito una partita del Psg. Tutti sanno come giochiamo e ognuno si sarà creato un’opinione. A livello personale mi sento assolutamente tranquillo. Questa serenità dipende dal sostegno dei miei giocatori e da quella del club. Sono assolutamente consapevole che qualsiasi situazione legata al Psg è particolarmente attenzionata. Noi però siamo assolutamente consapevoli del nostro cammino. E nonostante la tempesta, non devieremo dalla rotta intrapresa»

Pochettino vuole cominciare una nuova fase

SCUSA «Per me scendere in campo era una battaglia. Andavo sul terreno di gioco per far male agli avversari? Ma certo e non ho mai chiesto scusa per questo. Anche gli avversari cercavano di far male a me, ma non ho mai piagnucolato, dicendo “oh, povero me”. Ma non sono mai andato in campo in vita mia con l’intenzione di far infortunare appositamente un avversario. È accaduto? Ma è ovvio, quando fai un contrasto in mezzo al campo, le possibilità che qualcuno si faccia male sul serio sono tante»

Roy Keane, ex capitano del Manchester United, si confessa