Sportegolando

STANCO «Quello che sta facendo Buffon è incredibile. La motivazione fa tutto ma fisicamente è ancora al top e dobbiamo fargli i complimenti. Francesco Toldo incorona il più grande

INSODDISFATTO «Ho provato tristezza, non c’è niente da nascondere. Non posso dire di essere rimasto soddisfatto, anzi, mi sento insoddisfatto. Ci sono andato vicino, ho lottato con Lionel Messi. Ovviamente lo rispetto per come gioca e per quello che ha fatto. Il fatto stesso di poter competere con lui mi fa capire il livello che sono riuscito a raggiungere. In effetti, però, mi sono sentito triste ed è stato un bene che non abbiamo dovuto giocare una partita infrasettimanale». Lewandowski ripensa alla premiazione del Pallone d’Oro

MENTORE «Ibra ha questo ruolo di mentore. Ha l’esperienza per trascinarci. Quando sono arrivato, anche se non avevo mai giocato da professionista, è stato molto accogliente, mi ha dato molti consigli e mi ha fatto domande sulla mia vita personale, le mie aspettative, cosa volevo, anche se non doveva farlo per forza. È buono. In campo, giochiamo per vincere. Un passaggio sbagliato è uno di troppo, quindi può urlare. Ma è così in ogni spogliatoio. È un ottimo compagno di squadra». Pierre Kalulu, giovane difensore rossonero