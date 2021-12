Sportegolando

CATTIVERIA

«Come è possibile che hanno dimenticato Pablito? Hanno inviato anche le loro inutili scuse. Ma non capisco il motivo. Come è possibile che si siano dimenticati proprio di lui? Di quel Paolo che ha fatto innamorare l’Italia intera e che ci ha fatto emozionare così tanto. Non oso nemmeno immaginare se ci sia di mezzo la cattiveria. La superficialità sarebbe forse anche peggio. E allora cari francesi, come amico di Paolo, da suo compagno di squadra accetto le vostre scuse ma non c’è niente che voi possiate fare per rimediare a questa grave dimenticanza. Non fate nient’altro perché ormai non sarebbe più una cosa dettata dal cuore ma solo dal dovere e non è giusto».

France Football dimentica Paolo Rossi, Marco Tardelli si arrabbia

«Cristiano Ronaldo mi ha scritto dei messaggi chiedendomi di avere maggiore rispetto per lui, per quello che aveva vinto, per i gol che aveva segnato. Io non ho paura della verità, affronto il mondo intero. Mi ha fatto imbufalire. Ma come sei messo? Che problema hai? Ho sentito Buffon: mi ha confermato che ha dato il mio numero all’addetto stampa che poi l’ha girato a Ronaldo che mi ha contattato per dirmi che lui ha fatto 750 gol e io solo 150. Caro Ronaldo: hai tutto, vivi sereno e rilassato. Invece di mandare messaggi a me prendi esempio da Messi che se ne sbatte di tutto e tutti. Buffon rideva, anche Chiellini sapeva».

Antonio Cassano continua a far arrabbiare i suoi colleghi