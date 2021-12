Sportegolando

CREDIBILITÁ «Chiaro che il Napoli per quanto fatto in questo inizio gioca per lo scudetto, noi non abbiamo questa credibilità, dobbiamo acquisire questa dimensione anche se siamo molto vicini» Gian Piero Gasperini analizza l’attuale momento

NUOVA VITA «Ho parlato con molti ex compagni, che mi hanno spiegato che quando finisci la carriera ti trovi davanti a un abisso. Giochi da quando hai 16 anni e all’improvviso un giorno finisce tutto. Puoi essere preparato quanto vuoi, ma dicono tutti che ci vuole un p o’ ad adattarti a una nuova vita. Cambiare è sempre complicato, è una legge della vita. A me è successo quando sono andato a Manchester, ma io ero solo, lui è andato con tutta la famiglia» Gerard Piquè non è ancora pronto per appendere gli scarpini

BENJAMIN BUTTON «Ibra? Ha la stessa età di mio papà. Lui è come Benjamin Button, può giocare ancora per tanti anni. Fa ancora la differenza. Che consigli mi dà? Mi dice di fare quello che so fare, ho un grande talento e devo aiutare la squadra. Con Theo Hernandez siamo buoni amici, lo stesso anche con Castillejo. Facciamo tante cose anche fuori dal campo. Ogni tanto lui viene a casa mia, ogni tanto vado io da lui. Theo è bravo a cucinare. Ma lui è anche quello che si veste peggio» Brahim Diaz felice di far parte del gruppo Milan