Sportegolando

OSTRACISMO «Da parte nostra non c’è ostracismo ma l’utilizzo che è vincolato ad un protocollo che non si applica in Italia in un modo e da altre parti in un altro. Uso del Var da riformare? Dipende da quello che vogliamo, nel senso che se pensiamo ad un calcio con mille interruzioni, pensiamo ad uno sport che forse è diverso da quello a cui siamo abituati. Bisogna capire che noi siamo felici di utilizzare la Var ma non possiamo andare per ogni situazione dubbia a guardare la televisione, perché comunque, nell’ottica del legislatore, è più importante garantire la fluidità del gioco piuttosto che inserire mille interruzioni». Daniele Doveri, arbitro internazionale, fa chiarezza sulla tecnologia

RAPINA «Mi dispiace molto per Lewandowski. Quelli di France Football hanno dovuto inventare un trofeo per lui perché si sentivano in colpa. Sanno che questa è corruzione. La gente deve aprire gli occhi. Non sono il tipo di persona che dovrebbe dire chi merita un premio e chi no. Ma tutti scrivono nei commenti: rapina, rapina, rapina. Le persone non sono d’accordo su questa assegnazione. Sono sicuro che se inserisco un voto su chi avrebbe dovuto vincere il Pallone d’Oro tra Messi o Lewandowski, vincerà Lewandowski. Che cos’è l’interesse per il calcio? I fan. Bisogna sentire loro e dare delle spiegazioni». Patrice Evra non è soddisfatto per la premiazione di Parigi