Sportegolando

SCELTA «Abbiamo fatto una scelta nell’arco di ore con un allenatore che si adattava benissimo anche per questione di modulo, uguale a quello di Conte. I risultati di inizio stagione sono soddisfacenti» Beppe Marotta è felice di aver puntato su Inzaghi

MATURO «Io l’ho conosciuto ragazzo, ma era già adulto. Era uno che aveva sulle spalle un’esperienza da persona già grande. Ho un buon ricordo di lui. Come giocatore credo sia stato un campione. Nel 1986 ha vinto praticamente da solo il Mondiale con l’Argentina. Nell’82 forse non era ancora maturo e non gli è andata bene. Non vedo nessuno che lo abbia fino ad oggi superato come calciatore. Domenica sera il Napoli ha ricordato nel modo migliore Maradona» Claudio Gentile ricorda il suo Maradona

FIDUCIA «Ho trascorso settimane difficili, affrontato momenti di grande solitudine. Ho trascorso ore intere in palestra con il fisioterapista, con il preparatore atletico. A volte ho lottato anche con dei pensieri negativi, ma ho creduto fermamente in me stesso e nel mio lavoro. Devo restituire al Psg tutta la fiducia che ha riposto in me. Spero di raggiungere in breve tempo la migliore condizione fisica e di fornire il mio contributo. Spero di non avere più problemi fisici. Se sarà così potrò continuare per altri quattro o cinque anni» Sergio Ramos è pronto per tornare in campo