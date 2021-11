Sportegolando

CARISMA «Penso che gente come Bonucci o come Chiellini andrebbe clonata. Come atteggiamento e leadership, come carisma e spessore ne ho incontrati veramente pochi come loro»

Gigi Buffon sa bene come si crea un ciclo vincente

JOGGING «Non vinceranno mai la Champions League se Messi, Neymar e Mbappé hanno quell’atteggiamento in campo. La gente dice da anni e anni che il Psg vincerà ma non è mai successo. Questi tre giocatori non hanno assolutamente alcuna voglia e desiderio di tornare indietro (in difesa ndr). Loro camminano, fanno jogging in campo si vede. Non c’è alcuno sforzo da parte loro per la squadra. Non aiutano a recuperare palla e la squadra si troverà sempre in inferiorità numerica, specie contro le grandi squadre»

Michael Owen, ex grande attaccante di Liverpool

GRINTA «Come fa la Juve a non lottare per lo scudetto? In una società come quella bianconera non lottare per lo scudetto è già un mezzo fallimento. Vedo i calciatori troppo demotivati sotto l’aspetto fisico e psicologico: non va bene quando giochi nella Juventus. Dal 1° minuto ci devi mettere tutta la grinta che hai. Io con Allegri ho vinto uno scudetto al Milan: è un vincente di mentalità. É il primo a essere dispiaciuto per questa situazione. Credo che riuscirà a portar fuori la Juve da questo vortice»

Nicola Legrottaglie non crede ad una Juventus finita