Sportegolando

CERCHIO «Il ricordo più bello? Quando gli ho messo in braccio mio figlio: in quel momento si è chiuso un cerchio nella mia vita e se ne è aperto un altro» Diego Maradona jr. commemora così il padre

TRANSIZIONE «Dopo aver vinto tanto, è normale che ci sia un momento di rifondazione: arrivano nuovi giocatori che non si conoscono al 100%, c’è una transizione normale. Certo, questa batosta inglese è stata dura, ma non c’entra la Juventus. Il campionato non è mai stato chiuso: con i tre punti tutto è possibile. Un anno ho preso una squadra a metà classifica, aveva 13 punti e siamo arrivati in alto. Certo, quest’anno sono le due le squadre su cui recuperare e sono di ottima caratura» Dino Zoff non crede ad una Juventus tagliata fuori

TERZA DOSE «È fondamentale vaccinarsi, comunque ti salva la vita. Io sono stato trapiantato, ho fatto la terza dose e adesso sto bene. Ognuno, purtroppo, dentro il suo nucleo familiare ha persone che conosce, esempi non positivi, non vaccinati. L’altro ieri in Serbia è morto un mio amico, 56 anni. Non si è voluto vaccinare, è andato in ospedale ed è morto. Ora che il vaccino c’è è davvero stupido non vaccinarsi, non riesco a capire: vaccinatevi, salvate la vita a voi e agli altri» L’appello di Sinisa Mihajlovic per una vaccinazione generali