Sportegolando

PIANO B «Il futuro? Ho paura di pensare a un piano B, amo troppo questo sport e ho perso troppi anni per smettere. Io sono calciatore, ho 34 anni e non mi sento vecchio» Giuseppe Rossi riparte dalla Spal

BAMBINO «Sono nato nerazzurro, sento questo amore dentro di me. Provavo questo sentimento ancor prima di giocare nell’Inter, fin da bambino. Quando l’Inter perdeva stavo male. L’esordio? Era una partita di Europa League e ricordo che era prima di Natale. Per me era un sogno che diventava realtà, una cosa che sognavo fin da bambino. Vestire la maglia della squadra che tifavo era incredibile. Credo che ogni bambino sogni di giocare in Champions. Quando scendi in campo e ascolti l’inno, senti un’atmosfera diversa, è speciale» Federico Dimarco, da tifoso a giocatore dell’Inter

LIBERTÁ «Se ho ricevuto consigli dall’ex presidente Preziosi o da Berlusconi? Non ho sentito il bisogno, e non per presunzione, di cercare consigli né del passato presidente né dall’ex presidente del consiglio. Voglio un po’ sfatare definitivamente questa cosa. Sono stato lontano dalla politica perché questo mio voler essere autonomo mi garantisce una libertà di azione ed è la principale per cui Josh e i suoi amici mi hanno concesso la sua fiducia. Io mi sento con una certa frequenza con Milito» Il professor Alberto Zangrillo, neo presidente del Genoa