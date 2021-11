Sportegolando

TOP PLAYER «Ho detto a Harry che si può restare parecchi anni o anche tutta la vita nella stessa squadra, ma la storia del club la scrive solo chi vince»

Antonio Conte carica così il suo capitano

MIGLIORE «L’alternanza tra Keylor Navas e Donnarumma? Raiola sostiene che Gigi sia il migliore al mondo. Ogni giocatore e chi gli sta intorno pensa di dover giocare e di essere il migliore di tutti. Funziona così a tutti i livelli. Anche mia moglie pensa che io sia il miglior allenatore del mondo, tutti vogliono sostenere e proteggere chi gli sta a cuore, ma un allenatore non può pensare a questo anche se ovviamente anche noi proviamo empatia per chi ci circonda e ci spiace se procuriamo qualche delusione»

Ecco perché Pochettino non ha deciso il portiere titolare

SICURO «Mi fido completamente della sua personalità e del suo carattere. La cosa più importante per me è che quando arriva qui si senta al sicuro. Voglio che scenda in campo tranquillo sapendo che tutti noi lo sosterremo, qualunque cosa accada. Jorginho è un nostro giocatore, noi apprezziamo e proteggiamo tutti i nostri giocatori. I rigori si sbagliano e si segnano, stavolta lo ha sbagliato ma ne ha anche segnati molti. Non è il primo a sbagliare un rigore importante, a volte succede nella carriera di un calciatore»

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, difende Jorginho