Sportegolando

SOSTA « L’unico momento nel quale riesco a staccare per qualche giorno è durante la sosta. Perché adesso il nostro format prevede sette partite in venti giorni, e lì chiaramente non riesci a staccare»

Stefano Pioli benedice la pausa per le Nazionali

SOGNI «Pogba può tornare alla Juventus? Sognare è gratis, chi non sogna è morto. Io i sogni non li proibisco a nessuno, li faccio anche io ogni giorno quindi sogniamo pure, fa bene. Poi vediamo se questi diventano realtà. Dicembre è il mese per sognare, con Natale e tutte le feste. È ancora troppo presto, vediamo che succede. Non si sa perché, ma quando si parla di Pogba in Inghilterra si svegliano anche i morti. Meglio non parlarne, magari qualche ex giocatore dello United se non parla di Pogba e di me non parla di niente»

Mino Raiola e il gioco delle tre carte con i suoi assistiti

RIMPIANTO «A Balotelli ho sempre voluto bene, ho il grande rimpianto che qua lui avrebbe dovuto fare molto ma molto di più. In carriera, in generale intendo, doveva essere uno dei candidati al Pallone d’Oro. Ha fatto troppo poco rispetto alle sue qualità. Shevchenko, nuovo allenatore del Genoa? L’ho sentito e mi auguro che, dopo aver fatto bene con la sua Nazionale possa far bene anche con il Genoa. Lui è intelligente ed è un grande professionista, le premesse affinché faccia bene non mancano»

Adriano Galliani torna a parlare di due vecchi amori