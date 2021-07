Sportegolando

GENITORI «Io con i miei figli sono più un amico e non so se vada bene. A volte hai paura che ti prendano in giro. Ecco, Conte e Allegri sono invece come dei genitore vecchio stile»

David Trezeguet ha lasciato la Juventus

PAGLIACCIO «Sono triste per il risultato. Penso che meritassimo molto di più. L’avevo detto prima della gara: in questa partita ci voleva un arbitro che sapesse “portare i pantaloni”, un arbitro giusto e non uno che voglia fare il pagliaccio della partita. Se c’è un arbitro che non ti fa giocare, che ti ferma e pensa di essere il protagonista della gara. Beh, così è davvero difficile. Qualificazioni a Qatar 2022? Se giochiamo come contro il Brasile e con il giusto tempo per lavorare con tutta la squadra sono sicuro che ritorneremo forti»

Arturo Vidal e il suo Cile fuori dalla Coppa America

SPIRITO «Cosa cambierà con la mia Can? Poco, so come lavorava la vecchia commissione perché ne facevo parte. Non è la Can di Rocchi ma di tutti, dobbiamo dare un servizio che deve essere al top. È un gruppo giovane, mi piacerebbe prendere lo spirito della nostra Nazionale, voglio un gruppo unito ed entusiasta. Credo che sia questo il segreto dove l’unico obiettivo in capo è il risultato. Lavorerò perché ci credo fortemente. Per quanto riguarda la sala Var siamo a buon punto, sarà una bella svolta»

Rocchi è il nuovo designatore degli arbitri per la Serie A e B